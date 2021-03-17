Народна обраниця заявила, що така поведінка дискредитує Арестовича.

Нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук назвала поведінку речника української делегації ТКГ Олексія Арестовича неприпустимою.

Читайте такожСкандал Арестовича з Геращенко: спікер ТКГ зробив нову заявуТаким чином народна обраниця відреагувала на його допис у мережі, в якому він відмовився спілкуватися українською. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Мокрик По Живому".

"Я вважаю, те, що зробив Арестович — це неприпустимо, свинство...", - наголосила Кравчук.

Вона заявила, що така поведінка дискредитує його. За її словами, Арестовичу потрібно обговорювати те, як росіяни блокують переговори щодо Донбасу, а не потрапляти у скандали.

Кравчук вважає, що керівництву фракції варто цю тему порушити й запросити Арестовича на засідання, оскільки "до нього й раніше були питання". Водночас нардеп назвала його посаду потрібною.

Скандал довкола Арестовича: що відомо

16 березня стало відомо, що Олексій Арестович обматюкав користувача соцмережі, коли той попросив його перейти на державну. Коротка словесна перепалка сталася під його постом у Facebook. Наразі допис змінено, проте скріншоти опублікувала низка ЗМІ.

Під дописом у спікера української делегації наполегливо попросили перейти на державну. На що Арестович відповів досить коротко: "Пішов на*уй". Але потім, схоже, передумав і видалив коментар.

Згодом у Facebook Арестович назвав усіх, хто звернув увагу на конфлікт, «чистими лицемірами», оскільки він начебто послав користувача з російським нікнеймом теж за лицемірство. Потім зауважив, що вимагати від нього говорити українською на власній сторінці, є порушенням статті 10 Конституції України.

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Автор: Ольга Робейко