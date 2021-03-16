Арестович заявив, що послав у Facebook чоловіка, підписаним російською, але ця ж ситуація повторилася з українським користувачем.

Речник делегації України у ТКГ Олексій Арестович пояснив, чому образив у коментарях в соцмережі чоловіка, який попросив його писати державною мовою.

Про це він розповів в ефірі Україна 24.

Читайте такожСБУ провела обшуки у Раді й РНБО у справі про "Харківські угоди" і знайшла важливі документи

«Це була гідна відповідь людині на мові, яку вона розуміє. Оцінку нададуть ті, хто мене призначав, але я хочу внести роз'яснення. Це (користувач соцмережі) не людина, це бот. Людина, яка прописана російською мовою в профілі, приходить до мене, який прописаний українською мовою в профілі, і щось там вимагає. Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти", — вважає він.

Арестович зазначив, що Кравчук з цього приводу йому ще нічого не казав. Також він уточнив, що не є членом делегації

«Я є приватною особою, яка надає державі допомогу на громадських засадах, не отримуючи грошей платників податків і не маючи офіційного статусу. Приватна особа спілкується на власній приватній сторінці. Якщо ви хочете подивитися, як я спілкуюся як радник делегації, то я з вами ж зараз спілкуюся і нікого нікуди не посилаю», — сказав Арестович.

У Facebook Арестович звинуватив усіх, хто звернув увагу на конфлікт, «чистими лицемірами», оскільки він начебто послав користувача з російським нікнеймом теж за лицемірство. Потім зауважив, що вимагати від нього говорити українською на власній сторінці, є порушенням статті 10 Конституції України.

Водночас у коментарях Арестовичу вказали, що так само він вчинив й щодо іншого користувача – з верифікованим профілем у Facebook.

Що сталося

Арестович обматюкав користувача соціальної мережі, коли той попросив його перейти на державну. Коротка словесна перепалка сталася під постом речника ТКГ у Facebook.

Під дописом у спікера української делегації наполегливо попросили перейти на державну, адже той представляє у переговорах з Росією Україну. На що Арестович відповів досить коротко: «Пішов на*уй». Але потім, схоже, передумав і видалив коментар.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН