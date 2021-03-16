Арестович російською мовою розповів про складнощі двох останніх засідань ТКГ.

Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації у Мінській групі Олексій Арестович обматюкав користувача соціальної мережі, коли той попросив його перейти на державну.

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Коротка словесна перепалка сталася під постом Арестовича у Facebook. Наразі допис змінено, проте скріншоти опублікували Perepichka News.

Арестович російською мовою розповів про складнощі двох останніх засідань групи.

«Хочете зрозуміти, чим ми тут займаємося? Українська делегація у ТКГ – це як перемовник, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго», – написав він.

Під дописом у спікера української делегації наполегливо попросили перейти на державну, адже той представляє у переговорах з Росією Україну: «Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі УКРАЇНСЬКОЇ делегації».

На що Арестович відповів досить коротко: «Пішов на*уй». Але потім, схоже, передумав і видалив коментар, зазначають у Telegram-каналі.

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі «Человек среди людей» й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат». Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

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Автор: УНІАН