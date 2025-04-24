Глава держави після зустрічі з президентом ПАР Сірілом Рамафосою має намір негайно повернутися до України.

Президент України Володимир Зеленський скасовує частину програму візиту до ПАР через нічний обстріл РФ. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив президент, дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді, оскільки цієї ночі Росія запустила приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників.

"На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив глава держави.

Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо українських запитів про зміцнення ППО.

Також, президент України планує сьогодні поінформувати президента ПАР Сіріла Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та українську потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

"Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну", - наголосив Зеленський.

Окрім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану комбіновану повітряну атаку ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування і ударними дронами по Україні. Загалом Росія запустила 215 повітряних засобів для ураження. Українським силам вдалося збити 112 повітряних цілей. У Києві внаслідок атаки повністю зруйновано багатоповерховий будинок, під завалами перебувають люди.

23 квітня Зеленський вирушив до ПАР з метою проведення важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

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