У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. Вони збили десятки цілей.

У ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару - столиця України місто Київ", - зазначається у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

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11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська обл. РФ);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська обл.);

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків - Донецька обл.);

12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська обл.);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ; Чауда - Крим).

У Повітряних силах додали, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей", - деталізували в Повітряних силах.

Зокрема збито:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Нічний удар по Україні

Сьогодні вночі Україна перебувала під масованою атакою Росії, у Києві внаслідок удару, загинуло багато людей, десятки постраждалих.

Крім того, окупанти завдали по Харкову масованого удару ракетами та БпЛА, внаслідок чого у місті сталися руйнування й масштабні пожежі.

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