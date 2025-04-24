Серед госпіталізованих є діти.

Сьогодні вночі Україна перебувала під масованою атакою Росії, у Києві внаслідок удару, загинуло багато людей, десятки постраждалих.

За даними ДСНС, станом на ранок відомо вже про 9 загиблих. Також рятувальники повідомляють, що постраждали 63 людини, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

"Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами", - повідомляють у ДСНС.

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Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу, Працюють психологи та кінологи.

Крім того, виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава.

Атака Росії

Сьогодні російські окупанти, попри заяви про "готовність до миру", знову тероризували Україну. У ніч проти 24 квітня ворог атакував дронами, балістикою і ракетами – в тому числі "Калібрами".

Крім української столиці, під удар потрапив Харків, там удар прийшовся по району щільної житлової забудови, відомо про двох постраждалих.

Під ворожою атакою перебував також Павлоград Дніпропетровської області. Сумщину ворог атакує КАБами

23 квітня Росія вдарила дроном-камікадзе по Марганцю, загинуло 9 людей, ще біля 50 - отримали поранення.

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