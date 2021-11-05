Він зазначив, що хвороба протікала легко, оскільки він був вакцинований.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що після перенесеного COVID-19 почувається добре.

Про це він повідомив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Добре почуваюся. Не так добре, як в юності, але добре почуваюся", - сказав Аваков.

Він зазначив, що хвороба протікала легко через те, що він був вакцинований проти коронавірусу.

"Пару днів було неприємно, температура, але в цілому - все добре", - додав колишній очільник Міністерства внутрішніх справ України.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня з'явилася інформація, що Аваков захворів на COVID-19. Представник його прес-служби спростував поширену раніше в ЗМІ інформацію щодо того, що Арсен Аваков перебуває нібито у важкому стані та госпіталізований. Він повідомив, що екс-міністр перебуває на самоізоляції.

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Автор: Антоніна Доломанжи