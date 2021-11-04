За його словами, кілька місяців перед відставкою він відчував "певний дискомфорт".

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про причини своєї відставки.

Про це він повідомив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Мені кажуть, що я став виглядати інакше після того, як звільнився... так, з плечей пішло. Навантаження з плечей пішло", - розповів екс-міністр.

За його словами, тепер з ранку він переглядає не зведення і плани на день, а новини, наприклад, у світі технологій або про новий кліп Тіни Кароль.

"Не значить, що я не цікавлюся всім іншим. Цікавлюся і рефлексую навіть, але це трошки інший світ", - пояснив Аваков.

Він додав, що 7,5 років, які він перебував на посаді, були часом "великих випробувань і великої відповідальності".

"Я попрацював ці два з гаком роки (при чинному президентові Володимирі Зеленському - УНІАН) до тих пір, поки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це послужило причиною відставки",- сказав екс-міністр.

Читайте такожАваков з відпочинку в Італії розказав, що його більше ані трохи не турбує справа Чауса (фото)

Він уточнив, що не хоче "брати участь у деяких речах, з якими не згоден".

За словами Авакова, на даний момент виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, зосереджена на Офісі президента.

Це, на його думку, є "гігантською" проблемою, адже немає ніякого балансу.

Екс-міністр зазначив, що при попередньому президентові він точно знав, що як представник однієї з балансуючих парламентських груп може "дозволити собі провести чесні вибори, розслідувати будь-які інциденти".

"І це створювало правильний рух. Але зараз це не так. І я кілька місяців перед відставкою відчував певний дискомфорт", - розповів він.

Аваков додав, що в якийсь момент у нього була розмова з Зеленським, під час якої він заявив президенту наступне: "Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я не хочу тут дискутувати і не маю права. Моя точка зору - така, а ваша - така. Правильно - мені йти у відставку, а вам - пробувати знаходити інші рішення".

За його словами, одна з причин його відставки - це те, що Аваков "занадто сильний і занадто незалежний міністр".

Він заявив, що це проявилося, в тому числі, в певному конфлікті при парламентських виборах в Івано-Франківській області, де, на його погляд, були певні порушення, на які потрібно було певним чином реагувати.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада схвалила Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Автор: Антоніна Доломанжи