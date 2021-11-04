Арсен Аваков вважає, що в складних ситуаціях міністр повинен брати на себе відповідальність,

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував звільнення з Міністерства внутрішніх справ своєї колишньої команди і розповів, як ставиться до чинного глави МВС Дениса Монастирського.

Про це він повідомив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Аваков заявив, що після його відставки "здатних багато на що замінили здатними на все".

Він додав, що з повагою ставиться до чинного міністра Дениса Монастирського.

"Він дуже інтелігентна і пристойна людина, але я не знаю, яким він буде міністром. Я бажаю йому тільки хорошого, тому що міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте". Це має бути людина, яка повинна говорити "так", коли треба говорити "так", і повинна говорити тверде "ні", - підкреслив екс-міністр.

Він також вважає, що в складних ситуаціях міністр повинен брати на себе відповідальність, незалежно від того, що відбувається - будь-то пожежа в лісі або якась надзвичайна ситуація.

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За словами Авакова, після його відставки на той момент першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля і начальника Департаменту стратегічних розслідувань Руслана Марчука "просто покликали і сказали: "Пишіть рапорт, йдіть".

"Це дуже недостойна ситуація", - сказав він.

Колишній глава МВС заявив, що поліція повинна бути аполітична.

"Якщо поліцейські перебувають на службі у політичної еліти або партії - це не годиться", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні екс-глава МВС вперше назвав причину своєї відставки.

Автор: Антоніна Доломанжи