За це рішення проголосував 291 депутат.

Верховна Рада схвалила відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 291 народний депутат із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

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Від "Слуги народу" "за" проголосували 229 депутатів, від "Європейської солідарності" - 16, від "Голосу" - 15, від групи "Партія "За майбутнє" - 7, від групи "Довіра" - 18, від позафракційних - 6. Від "Опозиційної платформи - за життя" та "Батьківщини" "за" не проголосував жодний депутат.

Проти проголосували 7 народних депутатів, 17 утрималися, а 36 – не голосували.

Відставка Авакова - що відомо

13 липня Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Голосування за відставку Авакова було заплановано на четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити главою МВС Монастирського.

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Автор: Таня Поляковська