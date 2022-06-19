Зірка фільму "Ніч у музеї" прогулювався центром міста в суботу, 18 червня.

У Львові помітили голлівудського актора Бена Стіллера. Знаменитість зняли на відео під час його прогулянки по центральній площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У цей момент він говорив телефоном. Відповідний ролик опублікували в соціальній мережі tiktok.

"Приємно, що люди надають цьому розголос і приїжджають власноруч допомогти", - підписав ролик його автор.

Зазначимо, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило в Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

"Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірване війною і насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину і посилити заклики до солідарності", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україну відвідала оскароносна актриса Анджеліна Джолі. Вона також побувала у Львові, а під час повітряної тривоги спустилася в бомбосховище.

Вас також можуть зацікавити новини: