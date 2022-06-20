Напередодні зірка фільму "Ніч у музеї" був у Львові.

Відомий всьому світу голлівудський актор Бен Стіллер 18 червня прибув в Україну. Спочатку його помітили у Львові, але вже в понеділок, 20 червня, Стіллер відвідав селище Макарів Київської області. Відео звідти опубліковано в Telegram-каналі "Суспільного".

Раніше актор зустрівся з українськими біженцями в Польщі.

"Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебував на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірване війною і насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину і посилити заклики до солідарності", - повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Я зустрівся з кількома сім'ями, які втекли від війни в Україні, залишивши близьких без уявлення про те, коли вони зможуть повернутися додому", - написав Бен Стіллер у своєму Instagram-блозі.

Нагадаємо, раніше Україну відвідала оскароносна актриса Анджеліна Джолі. Вона також побувала у Львові, а під час повітряної тривоги спустилася в бомбосховище.

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