Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії. Про це повідомляє видання RTP. Зазначається, що у Порту очільники двох країн планують підписати двосторонню безпекову угоду.
Повідомляється, що літак українського президента прибув о 14:45 за місцевим часом. З міркувань безпеки, маршрут супроводжувався гелікоптерами. Під час зустрічі виконали гімни України та Португалії.
На місці Зеленського зустріли президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза, прем’єр-міністр Луїс Монтенегро, міністр закордонних справ Пауло Ранжел, начальник Генерального штабу Збройних Сил країни та начальник штабу військово-повітряних сил.
Безпекові угоди для України: що треба знати
Напередодні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Бельгія стала 11-ю країною, яка підписала подібні угоди з Україною.
До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави.