Володимира Зеленського зустріли прем’єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро та президент Марсело Ребелу ді Соза.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії. Про це повідомляє видання RTP. Зазначається, що у Порту очільники двох країн планують підписати двосторонню безпекову угоду.

Повідомляється, що літак українського президента прибув о 14:45 за місцевим часом. З міркувань безпеки, маршрут супроводжувався гелікоптерами. Під час зустрічі виконали гімни України та Португалії.

На місці Зеленського зустріли президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза, прем’єр-міністр Луїс Монтенегро, міністр закордонних справ Пауло Ранжел, начальник Генерального штабу Збройних Сил країни та начальник штабу військово-повітряних сил.

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Безпекові угоди для України: що треба знати

Напередодні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Бельгія стала 11-ю країною, яка підписала подібні угоди з Україною.

До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави.

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