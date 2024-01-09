Водночас у Раді планується розглянути дві зміни у розподілі депутатів по комітетах.

Питання про звільнення народного депутата України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в порядку денному парламенту на поточний пленарний тиждень немає.

Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, який зауважив, що депутатам вже розіслали порядок денний ВР на цей пленарний тиждень, а "постанови про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань оборони там немає".

"При тому дві зміни у розподілі депутатів по комітетах є, а саме цієї постанови не бачу. Зникла?", - написав Железняк.

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Крім того, він повідомив, що "завтра буде завершено призначення Ольги Піщанської головою Рахункової палати України". Також планується ухвалення законопроекту про лобіювання у першому читанні. "Це вимога ЄС. Хоча і дуже дивна", - написав депутат.

Що відомо про звільнення Безуглої:

Безугла відома своїми заявами "проти" Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, у листопаді стало відомо, що депутат вимагає його відставки. Як заявила Безугла, Залужний має піти з посади через відсутність плану "задуму на 2024 рік".

5 січня Комітет ВР з нацбезпеки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки. Сама депутат нагадала членам Комітету, що таке рішення має ухвалюватися Верховною Радою.

8 січня Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР розглянув проект постанови про відкликання Безуглої з посади. Железняк зазначив, що Регламентним комітетом, який є профільним по цьому проекту постанови, "рішення прийнято одноголосно".

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