Вже 10 січня парламент може розглянути відповідну постанову.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув проект постанови про відкликання народного депутата Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що регламентним комітетом, який є профільним по цьому проекту постанови, "рішення прийнято одноголосно".

"Відповідно вже 10 січня парламент може розглянути постанову. … Рішення на розгляд зали, і там вказано, що вона залишається членом Комітету", - написав Железняк.

Чим відома Мар'яна Безугла

Мар’яна Безугла відома своїми заявами "проти" Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, у листопаді стало відомо, що Безугла вимагає відставки Залужного. Як заявила Безугла, главком має піти з посади через відсутність плану "задуму на 2024 рік".

Також УНІАН повідомляв, що 5 січня Комітет ВР з нацбезпеки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки. Сама депутат нагадала членам Комітету, що таке рішення має ухвалюватися Верховною Радою.

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