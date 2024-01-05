Депутатка не задоволена і нагадує, що такі рішення має ухвалювати парламент.

Сьогодні Комітет Верховної Ради країни з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету.

Про це повідомив народний депутат України Вадим Івченко, який є членом цього комітету, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Я, особисто, голосував "за".Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції - в політичному та інформаційному просторах", - написав він.

Нардеп Безугла з відповіддю не забарилася. Вона нагадала членам комітету, що таке рішення має ухвалюватися Верховною Радою України. "Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас:)", - написала вона.

Відео дня

Відповідно до Регламенту, справді такі рішення ухвалюються ВРУ на засіданні шляхом внесення змін до постанови про розподіл посад у комітетах, які мають підтримати мінімум 226 нардепів. Але в той же час, комітет може ініціювати перед парламентом таке звільнення.

Безугла дуже образилася на голову комітету, свого колегу по фракції "Слуга народу" Олександра Завітневича. "Окрема "подяка" Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію", - написала вона. При цьому додала, що шеф "вогонь".

У Facebook Безугла пізніше повідомила, що голосування в коміитеті відбувалося "максимально підступно" "Голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували. Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", - написала вона.

При цьому зазначила, що їй прикро за колег в Комітеті. "Якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не поиймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!" - не стримує емоцій Безугла.

Останні скандали навколо Безуглої:

Як повідомляв УНІАН, народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла довгий час критикує Головкомандувача ЗСУ Валерія Залужного, звинувачуючи його у всіх провалах.

Вона заявляла, що він не надав "план задуму" на наступний рік, тому має піти зі своєї посади.

Вас також можуть зацікавити новини: