Зокрема, передбачено розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані).

У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт № 10062 про військові реєстри, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.

Про поточний стан опрацювання законопроекту про мобілізацію розповіла у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Зокрема, готують зміни до реєстру військовозобовʼязаних, а саме:

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);

електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

Щодо статусу учасника бойових дій (УБД), планується налагодити електронну взаємодію між реєстрами; запровадити електронну заяву для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника).

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Крім того, передбачається автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч) та можливість отримання витягу із реєстру про участь у бойових діях.

Щодо реєстру військовослужбовців, передбачається:

матриця функціонування реєстру військовослужбовців;

облік військовослужбовців;

обмін даними між реєстрами;

створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює Міністерство оборони України).

Також нардепка розповіла про особливості захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Міноборони (ІКС МОУ). Зокрема, готуються зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає Міноборони), а також аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в інформаційно-комунікаційних системах та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Щодо хмарних послуг, є такі пропозиції:

обробка інформації, що становить державну таємницю, в інформаційно-комунікаційних системах Міноборони може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) – на підставі рішення міністра оборони;

знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10062, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Документ підтримали 272 депутати.

Мобілізація в Україні: це варто знати

3 січня 2024 року до Верховної Ради подали альтернативний законопроект про мобілізацію. Він містить певні правки щодо термінів демобілізації. Якщо Кабмін пропонував проводити її через 36 місяців, цим документом пропонується через 18.

Раніше "Українська правда" із посиланням на відповідь Київського обласного ТЦК та СП повідомляла, що у Київській області комендатурі і співробітникам поліції поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.

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