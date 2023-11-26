Нардепка заявила, що в Раді була напружена дискусія з главкомом.

Народна депутатка України від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла закликала Головнокомандувча ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку.

Як заявила Безугла у Facebook, главков має піти з посади через відсутність плану "задуму на 2024 рік".

"Так, Головнокомандувач ЗС України, не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024", - заявила нардепка.

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За її словами, у Раді запитували Залужного, під що планувати бюджет, якою він бачить війну, а також ставили низку запитань щодо фінансування ЗСУ, закладення коштів під ротацію, демобілізацію та закупівлю необхідних медичних засобів.

Чим відома Мар'яна Безугла

Останнім часом нардепка Безугла різко критикує командування ЗСУ, за що її критикують чимало українських топ-військових. Влітку 2022 року журналістка Яніна Соколова повідомила, що Безугла координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Таку інформацію, за словами Соколової, їй надали військові.

Соколова підкреслила, що українські воїни "категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей".

Згодом Безугла прокоментувала своє перебування у Сєвєродонецьку Луганської області, за яке тоді точилися бої з російськими окупантами. За її словами, жодних наказів вона не віддавала, а поїхала у місто за власною ініціативою.

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