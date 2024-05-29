Сам саміт намічений на наступний місяць.

США підтвердили участь у саміті миру в України, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Такий анонс зробила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. При цьому вона не оголосила, хто саме приїде на зустріч від США, передає Голос Америки. "Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – заявила Жан-П’єр. Але вона зазначила, що не знає буде присутній на саміті сам президент США Джо Байден, вона повідомила, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - завила вона. Відео дня

Речниця Білого дому наголосила на необхідності швидкої підтримки України, яка має захищатись від атак. "Ви бачили, що сталось у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. Два десятки людей були вбиті. Це жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її. У п'ятницю ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємось надати цю допомогу", - сказала вона.

Саміт миру в Україні

28 травня президент Володимир Зеленський прокоментував можливу відсутність президента США Джо Байдена на саміті: "Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я би дуже хотів, щоб президент Байден був особисто присутній і знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні".

Перед цим Зеленський закликав лідерів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна взяти участь у конференції щодо миру в Україні. Він додав, що в зустрічі візьмуть участь представники понад 80 країн.

Вас також можуть зацікавити новини: