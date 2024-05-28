Присуність Джо Байдена на Саміті миру дуже важлива, бо наразі для України та світу дуже важлива позиція США.

Російський лідер Володимир Путін буде аплодувати стоячи, якщо президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не приїде на Глобальний Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Я би дуже хотів, щоби особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки, бо вони нам дуже допомагають", - відзначив Зеленський.

За його словами, у червні відбудеться Саміт миру, який організовує весь світ, але потім Росія теж спробує щось організувати.

"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його - цьому тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що також очікується відповідь Китаю і хочеться отримати відповідь від Бразилії та від інших держав.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

Президент України наголосив, що Путін дуже боїться Саміту миру у Швейцарії. Він вважає, що Путін прагне зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу Глобальному Саміту миру, в якому має взяти участь не менше 90 країн світу.

Місцем проведення Глобального Саміту миру обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн у Швейцарії.

Швейцарія, як господарка саміту, сподівається прийняти представників більше 120 країн.

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