Російський лідер Володимир Путін буде аплодувати стоячи, якщо президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не приїде на Глобальний Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
"Я би дуже хотів, щоби особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки, бо вони нам дуже допомагають", - відзначив Зеленський.
За його словами, у червні відбудеться Саміт миру, який організовує весь світ, але потім Росія теж спробує щось організувати.
"Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його - цьому тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", - наголосив Зеленський.
Президент України додав, що також очікується відповідь Китаю і хочеться отримати відповідь від Бразилії та від інших держав.
Саміт миру у Швейцарії - останні новини
Президент України наголосив, що Путін дуже боїться Саміту миру у Швейцарії. Він вважає, що Путін прагне зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу Глобальному Саміту миру, в якому має взяти участь не менше 90 країн світу.
Місцем проведення Глобального Саміту миру обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн у Швейцарії.
Швейцарія, як господарка саміту, сподівається прийняти представників більше 120 країн.