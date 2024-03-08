Як наголошує Володимир Зеленський, інавгураційний глобальний саміт має відбутися в Швейцарії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що готовий провести мирний саміт за участі Росії для припинення війни, а президент України Володимир Зеленський відповів, що перший глобальний саміт відбудеться у Швейцарії без РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі. Ердоган розповів, що докладно обговорив з Зеленським події, що пов'язані з війною, і з усією щирістю виклав свої спостереження.

"Наголосив на тому, що ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера України", - запевнив Ердоган.

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За його словами, війна спричиняє зростання негативних впливів у регіональному та глобальному плані, і перш за все, на Україну.

"Не було зроблено дипломатичних кроків для використання столу переговорів, який ми сформували у Стамбулі у березні 2022 року для встановлення миру", - заявив Ердоган.

Він додав, що з самого початку Туреччина робить внесок для завершення війни на основі перемовин.

"Ми готові приймати мирний саміт, до якого також буде залучена Росія", - наголосив Ердоган.

Також президент Туреччини сказав, що сьогодні з Зеленським обмінялися думками стосовно стабільності Чорного моря, зокрема щодо експертних коридорів та безпеки судноплавства. За його словами, Чорноморська зернова ініціатива дала можливість доправити 33 млн тонн збіжжя тим країнам, які потребують продовольства.

"Якщо буде висловлений намір для забезпечення нових домовленостей між сторонами, ми, як і раніше, дамо усю можливу підтримку", - наголосив Ердоган.

Він додав, що велике значення має те, аби Україна у майбутньому стояла міцно на ногах в економічному плані, а також було встановлений сталий мир.

"У наступному періоді ми, з одного боку, будемо солідарними з Україною, а з іншого - продовжуватимемо нашу роботу по завершенню війни справедливим миром на основі перемовин", - заявив Ердоган.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що сьогодні багато говорили про Формулу миру України.

"Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального саміту миру на рівні лідерів, який організовується у Швейцарії. Інавгураційний саміт миру. Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру", - наголосив Зеленський.

При цьому, він розповів про формат глобального саміту миру.

"Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир. І саме справедливий для України. Тому, спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім - будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру", - констатує Зеленський.

Переговори щодо миру в Україні

Зеленський сподівається, що перший саміт миру відбудеться цієї весни. Він заявив, що Україна не хоче, аби їй нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру.

Він підкреслив, що ініціатива може йти лише від України, і вперше українська сторона запропонувала Формулу миру в Індонезії у листопаді 2022 року на саміті, який Зеленський називає G-19, а не G-20. Формула складається з десяти пунктів, серед яких мова йде про "відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", "звільнення всіх полонених і депортованих людей", "виведення російських військ і припинення бойових дій" тощо.

Водночас, Зеленський хоче, аби другий саміт миру відбувся не на європейському континенті.

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