Взаємини країн погіршилися після офіційної заяви України про підтримку протестного руху в містах Республіки.

Мінськ підготував «чорний» список з офіційних осіб України, проти яких можуть застосувати санкції.

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Про це на спільному з Лавровим брифінгу повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

«Знаєте, приєднання України до санкцій ЄС проти Білорусі – це черговий, на наш погляд, приклад несамостійних рішень України, котра демонструє непослідовність політики наших південних сусідів», – заявив Макей, додавши, що розцінює це як «насмішку зі здорового глузду».

Очільник міністерства переконаний, що Київ таким чином хоче показати себе взірцем демократії, проте для білорусів Україна «не є еталоном прав людини».

«Вони кажуть про паузу у відносинах і при цьому приєднуються до санкцій проти Білорусі. Це неприйнятно. Ми ухвалимо відповідні заходи. На першочерговому етапі ми так само підготували санкційний список щодо ряду офіційних осіб України. Будемо далі дивитися, як розвиватимуться події», – заявив дипломат.

Взаємини країн погіршилися після офіційної заяви України про підтримку протестного руху в містах Республіки. Відтоді Київ зайняв позицію європейських країн із засудження насильства з боку режиму Лукашенка і підтримав санкції проти 40 громадян, причетних до вбивств і розгону демонстрантів.

Водночас Київ поки не поспішає підтримувати опозицію Білорусі, яка, на думку МЗС, має проросійські погляди, оскільки представники цього крила не визнають окупацію Криму та агресію Росії проти України на Донбасі.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Яна Ставська