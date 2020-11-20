Офіційний Київ не контактує з Олександром Лукашенком, однак і не планує запроваджувати проти нього санкції.
Про це пише журналіст ZN.ua Володимир Кравченко. Причиною такого рішення української влади він називає можливі відповідні дії Лукашенка у сфері українсько-білоруських торговельно-економічних відносин.
Водночас у Києві також не мають наміру зустрічатися з нинішніми білоруськими опозиціонерами через їх проросійськість.
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"Тихановська, Колеснікова та інші займають проросійську позицію з важливих для нашої країни питань, що стосуються адекватної оцінки дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, Криму. Ми не будемо з ними контактувати", - повідомило виданню джерело в Офісі президента.
Інші джерела в ОП та МЗС пояснюють, що з огляду на нинішні настрої опозиціонерів Білорусі, у разі приходу до влади їх політика щодо України не відрізнятиметься щодо тієї, яку проводить Лукашенко.
"І чого ми досягаємо, розвиваючи з ними контакти? Особливо якщо Лукашенко і далі зберігає владу?", - кажуть чиновники.
Як пише ЗМІ, експерти висловлюють сумніви, що наступний президент Білорусі, який прийде до влади за допомогою Росії, буде більш демократичним, ніж Лукашенко.
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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як Україна офіційно називатиме Олександра Лукашенка.
Протести в Білорусі: що відомо
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки. Вони з різною інтенсивністю тривають досі.
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