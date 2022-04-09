Візит Джонсона розпочався із зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Великобританія - лідер в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та у санкціях щодо російського агресора.

Раніше стало відомо, що Великобританія розробляє план з відправки Україні бронетехніки типу Mastiff або Chakal. У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff. А також автомобілів на кшталт Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, The Times з посиланням на джерело повідомило, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.

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