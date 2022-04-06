Також він зазначив, що Британія "може прискоритися" у розгортанні відновлюваних джерел енергії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що звірства Росії в українському місті Буча і в інших місцях близькі до "геноциду", і пообіцяв ввести нові санкції.

"Боюся, що коли ви подивитеся на те, що відбувається в Бучі, викриття, які ми бачимо з того, що Путін зробив в Україні, які, як Ви знаєте, не здаються мені далекими від геноциду, не дивно, що люди реагують саме так", — сказав Джонсон журналістам.

"Я не сумніваюся, що міжнародне співтовариство, в першу чергу Великобританія, знову буде рухатися синхронно, щоб ввести нові санкції і нові покарання щодо режиму Володимира Путіна", — пообіцяв Джонсон.

Що стосується поетапної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії, Джонсон сказав: "я думаю, що було великою помилкою не інвестувати в ядерну енергетику в довгостроковій перспективі", і додав, що "можна прискоритися" в розгортанні поновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, у Бучі та Ворзелі за попередню добу вдалося частково відновити мобільний зв'язок.

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