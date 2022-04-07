Передбачається, що Україна отримає бронетехніку типу Mastiff чи Chakal.

Великобританія розробляє план з відправки Україні бронетехніки типу Mastiff або Chakal.

Про це повідомляє видання The Times. У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff.

А також автомобілів на кшталт Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерело повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.

Як повідомило видання, "про подальшу підтримку, включаючи протитанкові і зенітні ракети, Великобританія оголосить найближчими днями".

БТР Mastiff має двоє бічних дверей. Розрахований на 6-8 повністю екіпірованих бійців. Броньований корпус може забезпечувати захист тільки від стрілецької зброї калібром 7.62х51 мм та від уламків боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що має намір постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани президента РФ Володимира Путіна на півдні України.

3 квітня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися про новий пакет оборонної допомоги для України. "Домовилися про нову оборонну підтримку для України, новий пакет. Дуже відчутна підтримка", - повідомив тоді Зеленський.

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