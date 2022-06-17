Це другий візит Джонсона в Україну з початку повномасштабної війни.

Борис Джонсон приїхав до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Sky News.

Прем'єр-міністр повинен був відвідати великий саміт в Донкастері, але відмовився в останню хвилину, повідомляють журналісти.

Це другий візит Джонсона в Україну з початку повномасштабної війни.

Він став першим лідером країни G7, який відвідав Київ у квітні.

ОНОВЛЕНО. Приїзд Джонсона підтвердив Зеленський.

Порядок денний зустрічі включав, зокрема, питання передачі Україні нового важкого озброєння та санкційний тиск на Росію, додав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі", - йдеться у повідомленні в Telegram Єрмака.

Напередодні Київ відвідали лідери Німеччини, Франції, Румунії та Італії, закликавши європейську спільноту підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата.

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