Європейська комісія 17 червня оголосить висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі.

Франція, Німеччина, Румунія та Італія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на спільному брифінгу за участю президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми хочемо діями підтвердити, що Україна є частиною європейської родини", - зауважив Макрон.

За його словами, завтра Європейська комісія оприлюднить висновок, а наступного тижня Європейська рада ухвалить рішення щодо європейської перспективи України.

"І ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Цей статус прив’язаний до "дорожньої карти", але він може розвиватися в контексті політики сусідства і політики сусідства щодо Молдови. Ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято одностайно на Європейській раді", - підкреслив він.

Макрон додав, процес вступу до ЄС триватиме певний час, але вже сьогодні потрібні конкретні дії.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європейська комісія 17 червня оголосить висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі. Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата очікується 23-24 червня.

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