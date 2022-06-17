Що ж стосується Грузії, то Єврокомісія рекомендуватиме не надавати країні такого статусу до виконання "довгого переліку вимог".

У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".

Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться зокрема про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.

"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.

Водночас надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – це політичний сигнал, який хоче надіслати Києву більшість держав-членів, додає NOS.

Також кандидатський статус буде рекомендований для Молдови, але щодо неї буде висунуто ще більше вимог для початку переговорів про вступ.

Що ж стосується Грузії, то Єврокомісія рекомендуватиме не надавати країні такого статусу до виконання "довгого переліку вимог".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європейська комісія 17 червня оголосить висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі. Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата очікується 23-24 червня.

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