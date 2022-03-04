Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель підкреслює, що Росія демонструє огидне обличчя війни, яка ведеться у варварський спосіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на спільному брифінгу з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед Надзвичайним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.
"Ми сьогодні бачимо огидне обличчя війни, яке виникає на наших кордонах. І росіяни бомбардують, обстрілюють все: лікарні, будинки, школи. Багато жертв серед цивільних. Це варварський спосіб ведення війни", - заявив Боррель.
Він сказав, що незабаром буде розпочата місія з метою оцінки порушень прав людини, які відбуваються на українській території.
"Це війна Путіна і Путін має зупинити цю війну. Ми залишаємося об'єднаними для того, щоб просити зупинки цієї війни, зупинити та уникнути вбивства невинних людей", - підкреслив Боррель.
Високий представник ЄС додав, що Україні надається озброєння для самозахисту землі, прав і держави.
Також надається допомога біженцям з України. "Вже 1 мільйон людей переступили через наші кордони, і не дуже радісно, що ще більше прийде. Ми застосовуємо санкції, які дійсно вплинуть на російську економіку, вартість її валюти матиме величезні наслідки", - заявив Боррель.
Він закликає Росію припинити порушувати права людей.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.