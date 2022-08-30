Високий представник ЄС заперечив, що влітку зменшилася військова підтримка України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що цього літа військова підтримка для України тривала і навіть збільшувалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на прес-конференції у Празі після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

Високий представник ЄС розповів, що сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков приєднався до засідання в режимі онлайн і розповів про останній розвиток подій на полі бою і про найбільш нагальні потреби української армії.

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"Ми повинні задовольнити ці потреби. І ми одностайно погодились з цим. Європейський Союз виступає у єдності на підтримку України і країни-члени залишаються готовими продовжувати підтримувати стільки, скільки це необхідно, і стільки, скільки потрібно", - наголосив Боррель.

При цьому, за його словами, відповідно до наявних статистичних даних, влітку продовжувалося здійснення поставок військової допомоги Україні.

"Я читав певні новини про зменшення (цієї допомоги - УНІАН). Нічого взагалі такого не було. Дані засвідчують, що під час літа підтримка і потік воєнної техніки в Україну продовжувались, і навіть збільшилися", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому місяці голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде "обговорена політично".

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