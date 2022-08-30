Головний дипломат ЄС сподівається отримати політичне "зелене світло" для цієї місії.

Міністри оборони Європейського Союзу на зустрічі в Празі розраховують підготувати ґрунт для створення місії з навчання українських сил.

Як повідомляє DW, про це заявив у вівторок високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель, який прибув до столиці Чехії.

"Ситуація на місцях як і раніше дуже погана. Україна потребує нашої підтримки, і ми продовжимо її надавати. Загальна політична згода [щодо навчальної місії] – це те, що, я думаю, ми повинні отримати сьогодні. Я сподіваюся, що ми отримаємо політичне зелене світло для цієї місії", – сказав він, не вдаючись у подробиці.

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Міністерка оборони Чехії, яка сьогодні головує в ЄС, Яна Чернохова наголосила, що "жорстока агресія Росії буде найважливішою темою сьогоднішньої зустрічі".

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому місяці голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде "обговорена політично".

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