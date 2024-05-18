Саме Бортніков розробив план з придушення протестів у Києві у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру директору Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександру Бортнікову та ще 20 "ФСБшним" генералам.

У ДБР зазначили, що Бортнікова підозрюють у організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестам у 2013-2014 роках.

"Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ. Серед них - директор росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшні генерали", - уточнили в відомстві. Там додали, що слідчі ДБР зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ РФ проти України. "Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестів українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини України під приводом "громадянського протистояння"", - йдеться у повідомленні.

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Одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення вступу України в Євросоюз і НАТО, оскільки це загрожувало планам Кремля поглинути колишні радянські республіки.

"Відмова вищого керівництва України від євроінтеграції була спланована РФ, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестів та розроблені сценарії їх силового розгону. Для цього у жовтні 2013 року до України приїжджав секретар радбезу РФ Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБО про розгін потенційних протестів з максимальною жорстокістю та застосування сили для залякування інших активістів", - зазначили в Бюро.

Для припинення протестів Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав громадянство РФ, сприяти працівникам ФСБ у їхній підривній діяльності. На виконання цієї вказівки, перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у підвищену готовність. "Рівень терористичної загрози визначено як "потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів", - зауважили в ДБР.

"У грудні 2013 року командувач Внутрішніх військ МВС за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12 грудня звернувся з листом до міністра оборони про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 млн патронів, 100 тис. гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за вказівкою директора ФСБ РФ і на запрошення колишнього голови СБУ до Києва 13 грудня прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії "Євромайдану".

"За завданням працівників ФСБ РФ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками "Майдану" та його противниками. Матеріали публікували в Інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ", - зазначили у ДБР.

Колишні голова СБУ та начальник Департаменту захисту національної державності у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони посіли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих Росією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії ДБР додатково кваліфікувало за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Так, слідчі ДБР повідомили Бортнікову про підозру в організації вчинення держзради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу).

Також 20 співробітникам ФСБ РФ було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у пособництві цим діям та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу).

Серед них генерали: начальник 2 Служби (захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ Сєдов О.С., його заступник Жало О.П., перший заступник начальника управління цієї Служби Єгоров С.М., перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації Павлік В.М., заступник начальника Управління ФСБ РФ в м. Москва Яценко А.А. (колишній офіцер 2 Служби), а також Директор Федеральної служби військ Національної гвардії РФ Золотов В.В. (колишній кадровий офіцер КДБ СРСР та позаштатний працівник ФСБ РФ).

Також колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у держзраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Крім того, першому заступникові голови СБУ - керівнику Антитерористичного центру повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у держзраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

"Повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних скеровано на офіційну електронну пошту ФСБ РФ та будуть опубліковані на веб-сайті Офісу генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

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