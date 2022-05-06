Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Офіс генерального прокурора України оприлюднив повістки заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву та міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

Відповідна інформація міститься на сайті ОГП.

Так, Медведєва викликають на 16, 17 та 18 травня до прокурора ОГП для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, а також участі проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження від 28 березня.

Шойгу на допит як підозрюваного викликають на ті самі дати. Зазначається, що він підозрюється у вчиненні такого самого кримінального правопорушення - вчинення представником влади, за попередньою змовою групою осіб, публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Також на сайті ОГП оприлюднені повідомлення про підозри та повістки про виклики на допити, зокрема спікеру Державної думи Росії В'ячеславу Володіну, голові Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко, керівнику Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну, директору Федеральної служби безпеки Росії Олександру Бортнікову та директору Національної гвардії Росії Віктору Золотову.

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Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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