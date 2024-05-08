Людям пропонують гроші за участь в протестах, зазначив очільник Центру протидії дезінформації.

В Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно "нелегітимності" влади.

Про це заявив в ефірі телемарафону керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. "Вона триватиме протягом усього літа. З'являється купа сторінок у TikTok та канали в Telegram, які закликають виходити на мітинги у 20-х числах травня. Ці канали штучні, зазвичай там по 1-2 відео, які розганяються через російські канали в Telegram. Організатори і творці цих сторінок знаходяться за межами України. Наразі триває протидія створенню інструментів, їх блокування", - сказав Коваленко.

Він також зазначив, що в ці дні РФ планує вивести людей на вулицю, за що обіцяє платити гроші. "Вони намагатимуться зібрати якусь картинку, там навіть гроші пропонують людям. Щоб вони прийшли на Майдан, постояли, від 100 гривень на годину. Це повністю штучна операція. Задача Росії - зробити картинку, що Зеленський (Володимир Зеленський, - Ред.) нелегітимний президент, з яким не можна домовлятися у майбутньому", - розповів Коваленко.

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За його словами, Росія намагатиметься просувати тезу про нелегітимність Зеленського та влади не лише серед української аудиторії, а й серед партнерів Києва на Заході.

"Ці меседжі вже в мережі Х також фіксуються про легітимність Путіна і нелегітимність української влади. Крім того, вони намагаються таким чином зірвати саміт миру, який відбудеться у Швейцарії. Мовляв, навіщо туди їхати, якщо Зеленський нелегітимний", - зазначив Коваленко.

"Майдан" 2024 у центрі уваги - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, українська сторона попереджала, що спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року. Впродовж найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.

Російські спецслужби хочуть через багатовартісну операцію "Майдан-3" підготувати підґрунтя для розгрому Збройних сил України у червні цього року.

За інформацією ГУР МО, кульмінація російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії "Майдан-3" протікатиме у вигляді маніпуляцій, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

Напередодні в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія почала інформаційну підготовку до операції "Майдан-3". Зокрема, йдеться про оголошення МВС Росії у розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та екс-президента Петра Порошенка.

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