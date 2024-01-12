Також сьогодні буде підписано історичну угоду.

У п'ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув в Україну. Очікується, що він оголосить про новий пакет підтримки, а також підпише історичну угоду про співпрацю в сфері безпеки.

В канцелярії прем'єра нагадали, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни "G7" домовилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки. Велика Британія стала першою країною, яка надала остаточну угоду.

Документ офіційно закріплює низку заходів, які Велика Британія вживала і вживатиме для забезпечення безпеки України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також співробітництво в галузі оборонної промисловості. Також угода зобов'язує їх консультуватися з Україною в разі повторного нападу з боку Росії і надавати швидку і постійну допомогу для її оборони.

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Напередодні Сунак підтвердив, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024/25 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів витратять на масштабну програму швидкої закупівлі та виробництва тисяч військових безпілотників для України, включаючи розвідувальні, ударні та морські БПЛА дальнього радіусу дії.

У канцелярії Сунака підкреслили, що це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з усіх країн: більшу частину дронів вироблять у Великій Британії, також Міноборони буде працювати з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість безпілотників, що поставляються для оборони України.

"Велика Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми розуміємо, що їхня безпека - це наша безпека. Сьогодні ми йдемо далі - збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі новітніх безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй необхідні в довгостроковій перспективі", - сказав Сунак.

Допомога Україні від Великої Британії: останні новини

Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні допомогу, постачаючи техніку, навчаючи військовослужбовців та підтримуючи українців на міжнародній арені.

У грудні держсекретар із закордонних справ і справ Співдружності націй і розвитку Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Девід Кемерон заявив, що вже була надана військова підтримка на 4,6 мільярдів фунтів.

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