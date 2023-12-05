Станом на зараз Велика Британія надала на військову підтримку 4,6 млрд фунтів.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Кемерон запевняє, що фінансова підтримка України у 2024 році буде на тому ж рівні, якою була й раніше, або навіть стане більшою.

Кемерон не назвав точних показників на наступний рік, але повідомив, що допомога не буде зменшуватися.

"Ми продовжимо надавати підтримку, яка є необхідною", - цитує Кемерона телеканал Sky News.

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Наразі, за його словами, Британія надала 4, 6 млрд фунтів на військову підтримку.

Кемерон сказав, що нещодавній його візит до України засвідчив наскільки українці цінять британську підтримку, "як вони називають нас своїм партнером номер один". Водночас, він підкреслив, що Україна добивається успіхів у битві з Росією.

"Ситуація на суходолі - це одна справа. Але те, що відбулося у Чорному морі, де українці відтіснили подалі російський військово-морський флот, відкривши зерновий коридор для кораблів, має важливе значення, бо нам треба, аби українська економіка зростала", - наголосив Кемерон.

Він уточнив, що судна тепер плавають морем, експорт просувається, а економіка зростає.

"За одну ніч нещодавно вони знищили близько п'ятої частини російських штурмових гелікоптерів", - додав Кемерон.

За його словами, спостерігається складна ситуація на суходолі, але загалом можна говорити про великий успіх.

"Поєднайте це з фактом, що ця країна зараз стукає у двері НАТО та Євросоюзу - це дуже позитивна картина для України", - додав Кемерон.

Допомога Україні від Великобританії - останні новини

Нещодавно Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet. Дальність пострілу цих ракет становить до 8 кілометрів. Ці ракети є ефективними у боротьбі з безпілотними літальними апаратами Shahed, якими Росія практично щодня атакує українські міста.

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