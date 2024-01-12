Очікується, що він підпише важливу безпекову угоду із Зеленським.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак сьогодні прибуде з візитом до Києва та підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду про співпрацю у галузі безпеки.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги, безпекові гарантії і гуманітарну допомогу.

Зокрема, з підписанням угоди про співпрацю у галузі безпеки, Велика Британія візьме зобов'язання забезпечувати обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також співпрацю в оборонній галузі.

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Британія надасть 2,5 млрд фунтів на військову допомогу на період 2024-2025 років. Ця допомога буде більшою на 200 млн фунтів у порівнянні з попередніми двома роками.

Сунак запевнив, що Британія залишиться непохитною у підтримці України та виступатиме на її стороні "у найпохмуріші години і кращі часи попереду".

"Сполучене Королівство вже є одним з найближчих партнерів України, бо ми визнаємо їхню безпеку нашою безпекою. Сьогодні ми рухаємося ще далі - збільшуємо нашу військову допомогу, доставляємо тисячі передових дронів і підписуємо історичну нову безпекову угоду для надання Україні гарантій, які їй потрібні на довгострокову перспективу", - наголосив Сунак.

Британія обіцяла збільшити допомогу Україні у 2024 році

У грудні міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Британія у 2024 році може надати Україні ще більше допомоги, ніж у 2022 та 2023 роках для боротьби з російськими окупантами.

Минулого року Велика Британія таємно поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.

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