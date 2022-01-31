"Браковане" вугілля. Чим Порошенку не вгодило паливо з ПАР

Коли кажемо "справа Порошенка", згадуємо не лише плівки Медведчука, "жму руку" на адресу Путіна, але й історію з закупівлями вугілля з окупованих територій. Попри те, що соратники колишнього президента наголошують, що іншого виходу, щоб зігріти Україну, тоді не було, є свідки подій, які стверджують протилежне.

Енергетична криза – перманентний стан для України. Є вона зараз, була і за президентства Петра Порошенка. Начебто щоб зігріти країну, тодішня влада пішла на домовленості з проросійськими бойовиками на Донбасі та закупила вугілля з окупованих територій. Принаймні про це доводиться зараз чути у "справі Порошенка". Однак екс-очільник "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич, який у 2015 році з легкої руки тодішнього президента опинився в СІЗО, розповів "Грошам" іншу версію подій.

Початок окупації Донбасу, припинення постачання антрациту з окупованих територій на Українські ТЕС, Уряд ставить чітке завдання – знайти нове джерело вугілля для електростанцій.

"Тоді розглядалися усі частини земної кулі. Пропозиції надходили звідусіль", - розповідає "Грошам" Володимир Зіневич.

Саме він був одним з організаторів постачання вугілля в Україну з ПАР. Це паливо запобігло утворенню вугільної кризи.

Його слова підтверджує колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан.

"Питання вибору постачальника розглядалося відкрито. Під це є всі протоколи нарад. Були опрацьовані пропозиції різних компаній", - каже він "Грошам".

Але рішення мали знайти якомога швидше. І серед низки пропозицій виділялося саме вугілля з Південно-Африканської Республіки.

"Ми почали цей проект десь у липні, а у серпні підписали контракт. Пішло приблизно місяць… Це достатньо довготривалий процес, особливо логістика. Тільки 40 днів йде судно з порту ПАР. А ще це вугілля має бути видобуто, привезено в цей порт, складовано, вивантажено – цей цикл займав близько трьох місяців", - розповідає "Грошам" Зіневич.

Навіщо такі складнощі? Річ у тім, що ТАКЕ вугілля важко знайти.

"Ринок антрацитів доволі вузький. Це Австралія, ПАР, США, в Колумбії є. Але цього вугілля небагато. За ним треба стояти в черзі", - каже "Грошам" експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

Історія ускладнювалася й тим, що, у разі невдачі, ТЕС перейшли б в аварійний режим роботи. А це, за словами Дяченка, електроенергію подають по годинах. Тобто людям – зранку та ввечері, а вдень – промисловості. І все.

"Ми постали саме перед такими варіантами", - згадує Дяченко.

Втім, контракт було підписано. Вугілля з ПАР потрапило в Україну та врятувало державу. Але з невідомих для всіх причин Петро Порошенко починає прискіпливо ставитися до цього вугілля.

"Петро Олексійович був вкрай незадоволений тим, що це вугілля потрапило в Україну. Мовляв, "вугілля не горить, спекуляція, корупція". Прокуратура сказала "так" і відпрацьовувала доручення президента, - розповідає Володимир Зіневич "Грошам". – Хоча у президента взагалі немає експертизи, він не розуміє у вугіллі нічого. Так само як і співробітники генпрокуратури".

Політологи також підтверджують, що саме Порошенко почав саботувати контракти з ПАР.

"Порошенко почав фактично дискредитаційну кампанію проти тих договорів, які були підписані з ПАР", - згадує політолог Ігор Петренко.

Далі прокуратура відкриває справу та починає низку обшуків.

"Президент відкрито мене звинувачував в тому, що ми організували певну корупційну схему, він до цього часу про це говорить", - каже "Грошам" екс-міністр палива та енергетики Юрій Продан.

Цікаво, що на той час вугілля вже було використане та рятувало всю Україну, але, наприклад, Володимира Зіневича за це посадили у СІЗО. А доки він сидів за гратами, генпрокуратура перевіряла усі обставини справи.

"Ціна вугілля з ПАР істотно завищена, за своїми характеристиками вугілля було непридатне для спалювання на ТЕС, а саме Зміївській і Трипільській", - каже начальник Головного слідчого управління ГПУ Святослав Лаганяк.

Але на тих самих ТЕС, де вугілля було наче непридатне для використання, говорили зовсім протилежне.

"Деякі відмінності є, але значних змін у режимі роботи котла не спостерігалися", - зазначав начальник котлотурбінного цеху №1 Зміївської ТЕС Павло Курило.

"Історія показала, що він прекрасно горить. П’ять кораблів використали на електростанціях Центренерго, одне судно було перекуплено ДТЕК", - згадує Володимир Зіневич.

У висновку Українського державного науково-дослідницького вуглехімічного інституту зазначають: "… вугілля з ПАР є хоча і не проектним, але в цілому придатним для застосування на ТЕС". Це "підтверджено позитивними проміжними результатами випробувального спалювання на Зміївській та Трипільській ТЕС".

Коли у прокуратурі зрозуміли, що вугілля все ж таки горить, почали перевіряти можливі фінансові махінації з боку екс-голови "Укрінтеренерго".

"Вони просили документи у Швейцарії у банку для того, щоб перевірити, чи дійсно це офшорна компанія. Прийшла купа банківських документів. Чи дійсно там було підвищення ціни?! А не було там жодного підвищення ціни", - розповідає "Грошам" Володимир Зіневич.

Врешті-решт, не маючи жодних підстав на звинувачення, справа не дійшла до суду і її було закрито. Проте наслідків відкритої справи уникнути не вдалося. Під час слідства компанія-постачальник розірвала контракт з Україною через іміджеві ризики. Тодішній прем’єр привселюдно звернувся до правоохоронних органів.

"Я хочу звернутися до СБУ. Це питання нацбезпеки, коли, в силу різних подій щодо так званої "перевірки", Україна втратила зараз можливість закуповувати вугілля в інших країн світу, окрім як в Росії та з територій, які контролюються "ДНР" та "ЛНР", - заявляв Арсеній Яценюк.

За деякий час постачання вугілля з "ДНР" та "ЛНР" все ж почалося. Тому Порошенка зараз підозрюють у фінансуванні тероризму та держзраді. Але чому тільки сьогодні? У 2021 році було оприлюднено записи розмов, на яких людина голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, обговорює усі деталі постачання вугілля в Україну.

"Медведчук фактично схилив Порошенка, або з ним домовився про політичне прикриття відповідної схеми. В той час, коли у нас було Дебальцеве, президент гіпотетично міг бути співучасником організації того, щоб фінансувати терористичні організації", - каже "Грошам" політолог Ігор Петренко.

Володимир Зіневич навіть через 7 років не може до кінця зрозуміти мотивів Порошенка, але не сумнівається, що саме він брав участь у схемі саботажу вугілля з ПАР.

Повний сюжет з ексклюзивним інтерв’ю екс-очільника "Укрінтеренерго" Володимира Зіневича про те, як були зірвані міжнародні контракти з закупки вугілля та відбувався примус щодо співпраці з проросійськими бойовиками, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Влад Блощинський