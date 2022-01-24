Між держзрадою та корупцією. Чим для України небезпечна справа Порошенка

Справу Петра Порошенка, в якій його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму, усіляко прагнуть політизувати. Проте експерти вважають, що говорити лише про "політичне переслідування" не можна.

"Всього з ПАР по цьому контракту, а контракт був на мільйон, було поставлено 500 тис тон вугілля. Воно все успішно згоріло - на станціях Центренерго та станціях ДТЕК", - розповів Юрій Продан "Грошам".

Однак, за його словами, п’ятий президент не був задоволений результатом, а навіть навпаки, він почав зривати контракт.

"Саме Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки почав фактично дискредитаційну кампанію проти тих договорів, які були підписані з ПАР. І все було б нічого, якби слова Порошенка мали підтвердження в тому, що те вугілля, яке з ПАР, "не таке"", - каже "Грошам" політолог Ігор Петренко.

Він нагадує, що генпрокуратура почала розслідування стосовно вугілля з ПАР. А компанія-постачальник паралельно сама відмовилась від співпраці з Україною через іміджеві ризики. Крім того, заяви про систематичний тиск на уряд задля того, щоб змусити Кабмін купувати вугілля в країни-агресора або в ОРДЛО, прозвучали від тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка та екс-міністра МВС Арсена Авакова.

Розслідування генеральної прокуратури не знаходить складу кримінального правопорушення і закриває справу.

"Були висновки щодо ціни і корупційності, але це не доведено, були висновки щодо низької якості, але це не доведено. Та ж прокуратура, яка відкрила, вона і закрила цю справу", - розповідає "Грошам" екс-міністр палива та енергетики Юрій Продан.

Після цього його на посаді міністра швидко змінюють. Новим міністром призначають Володимира Демчишина, який не проти купувати вугілля у "ДНР" та "ЛНР", адже виходу зі штучно створеної президентом ситуації немає.

Постачання вугілля здійснювалося через два державні підприємства – "Луганськвугілля" та "Шахта імені Кисельова". Хоч вони і були зареєстровані в Києві, але фактично перебували на непідконтрольній Україні території. Сума контракту становить більше ніж 3 мільярди гривень…

Проходить сім років. У 2021-му було оприлюднено так звані плівки Медведчука, на яких людина, голос якої схожий на голос народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, розкриває деталі названих вище контрактів, обговорюючи все з російськими топ-чиновниками.

"Вони обговорювали з Медведчуком питання про те, щоб продати Україні за готівку вугілля. Там прямо не згадується Порошенко, але згадується перша особа. Фактично йдеться про головну, ключову фігуру в українській владі. Зрозуміло з контексту, що йдеться про президента України, яким на той момент був Порошенко. Зрозуміло, що міністр енергетики, керівництво СБУ, інші високопосадовці не могли ухвалити таке рішення без згоди президента України", - розповів "Грошам" політолог Володимир Фесенко.

17 грудня 2021 року ДБР намагається вручити підозру Петру Порошенку, але він їх ігнорує та цього ж дня вилітає з країни.

"Цей час потрібен був йому для того, щоб провести перемовини з іншими політиками в Україні – це Кличко, Разумков, Яценюк, Гройсман. Але у підсумку вийшов абсолютний пшик. Він жодної підтримки не отримав… Порошенко реально боїться цієї справи", - вважає політолог Ігор Петренко.

На думку експертів, тактика Петра Порошенка дуже зручна: він ігнорує усі звинувачення та фактаж, переводячи все в суто політичне поле.

"Суть справи вони не коментують. Вони відкидають в загальних рисах критику на свою адресу, кажуть, що там не було інших обставин. Але про ці конкретні обставини – ухиляються від питань", - каже Володимир Фесенко.

Але про цю справу було відомо ще до того, як були оприлюднені плівки. Чому ж тільки зараз почали розслідування? За словами адвоката Павла Богомазова, річ у тім, що на той момент генеральний прокурор Юрій Луценко просто не міг порушити таку справу: "Чи міг він піти проти свого кума, який його, по суті, поставив?".

17 січня 2022 року Порошенко повернувся в Україну. 19 січня йому було обрано запобіжний захід.

"Варто зауважити про обрання запобіжного заходу. Доволі м’якого запобіжного заходу. Офіс президента орієнтувався на інше. Як мінімум – домашній арешт. Як максимум – величезна застава. Мова йшла про мільярд гривень… За моєю інформацією, в Офісі президента прямо літали блискавки стосовно необрання запобіжного заходу, який потребували. І за це два заступники - пан Татаров та пан Смірнов - отримали від Зеленського невеликий наганяй", - розповів "Грошам" юрист Олександр Лємєнов.

Експерти відзначають, що таке рішення є доволі дивним. Адже в аналогічній справі рішення щодо запобіжного заходу – зовсім інше.

"Медведчук перебуває під домашнім арештом, - нагадує "Грошам" Павло Богомазов. - Коли за схожих обставин (не кажу ідентичних, але схожих) одна особа перебуває під домашнім арештом, а інша під особистим зобов’язанням – це робить дисонанс в обох справах".

Державне бюро розслідувань дало офіційне повідомлення про підозру: мовляв, п'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Тому його підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Експерти "Грошей" мають зовсім іншу думку.

"Якщо об’єктивно оцінити, то, скоріш за все, треба було розслідувати питання корупційного зловживання, але точно не держзради. Адже, перш за все, держзраду дуже важко довести. Вони зосередились на держзраді, тому що це дуже класно можна обігравати в медіа, називаючи зрадником і псевдопатріотом Порошенка. І це не закінчиться нічим. Нині це виглядає як велика політична гра між командами Зеленського та Порошенка", - каже Олександр Лємєнов.

А от фахові політологи відзначають, що нікого не покарати у цій справі фактично неможливо – це буде фіаско для України. Так, за словами Володимира Фесенка, якщо "ніяких порушень у діях Порошенка не було", то згодом з Росії можна буде почути, що з окупованими нею Донецьком та Луганськом в України "прямі відносини": "Якщо тоді можна було вступати в прямі відносини, то вступаймо в прямі відносини, в переговори, й зараз".

Це – саме те, чого Москва добивається від Києва усі роки конфлікту.

Повний сюжет про те, з чого починалась "справа Порошенка", хто може бути в ній свідками та чим вона небезпечна для України, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Влад Блощинський