Новий прем'єр Британії підтвердив, що ЗСУ можуть бити по РФ ракетами Storm Shadow

Таким чином, він підтвердив політку попереднього уряду щодо використання британської зброї дальньої дії на війні в Україні.

Новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території РФ.

У такий спосіб він підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї дальньої дії на війні в Україні, пише Bloomberg. Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією.

Ракети мають "використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права", тобто, як зазначив прем'єр, Storm Shadows мають використовуватися "в оборонних цілях".

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Як прокоментував Джеймі Ши, колишній чиновник НАТО, а нині науковий співробітник Chatham House, українці "повинні мати можливість завдати удару у відповідь по російських військових об'єктах, але, не по цивільних. "Стармер та інші лідери НАТО проведуть тут червону межу: удари мають бути спрямовані проти справжніх військових цілей", - наголосив Ши.

Коментуючи удар окупантів по "Охматдиту", Стармер сказав, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад", який став "дуже важливим, хоча й трагічним тлом для цього саміту".

"Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і єдину рішучість союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там одночасно, підтримати Україну і протистояти російській агресії", - зазначив Стармер.

Використання західної зброї для ударів по РФ

Деякий час тому українська влада заявила про необхідність завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, щоб захиститися і відбити російські атаки, і це одне з головних питань, які обговорюватимуться на нинішньому саміті НАТО.

Деякі європейські країни, такі як Британія, висловили підтримку позиції України, але США досі чинять опір повному зняттю обмежень через острах, що це розсердить Путіна.

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