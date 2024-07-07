Жодних змін у взаєминах двох країн не буде, каже Подоляк.

Незважаючи на зміну уряду, Велика Британія залишиться союзником України, а допомога від держави буде тільки збільшуватися. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Британія є безумовним союзником України. І не буде жодних змін, незалежно від того, хто формуватиме уряд – консерватори, торі чи лейбористи. Для Британії вкрай важливо, щоб Україна належним чином проводила цю війну, отримала справедливий мир у її фіналі, й щоб Росія була обнулена репутаційно. Бо це загрози не тільки для континентальної Європи, а й для Британії, і для глобального світопорядку", – наголосив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Британія не тільки залишиться близьким союзником України, а й збільшуватиме допомогу та покращуватиме відносини з нашою країною.

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"Президент України анонсував підписання об’ємного багаторічного договору про співпрацю, який буде чітко фіксувати наші відносини з Британією в союзному ключі. Для нас союзник – це той, хто підтримав нас із перших днів війни. Той, хто чітко зафіксував тип війни, яку веде проти нас Росія, і чому ця війна не повинна завершитися якимись компромісними угодами, як це було, на жаль, зроблено у 2014 році", – каже Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що у Британії розуміють, що в межах міжнародного права країна, яка веде оборонну війну, зобов’язана завдавати ударів по території країни-агресора, руйнуючи інфраструктуру війни". Через це країна зняла заборони на використання наданої Україні зброї. Крім того, Лондон постачає Києву різні види зброї.

"Тому жодних змін у наших взаєминах не буде. Навпаки, на мій погляд, уряд лейбористів, який має 410 мандатів у парламенті, буде ефективно підтримувати Україну в повному обсязі", – констатував Михайло Подоляк.

Зміна влади у Британії

Днями у Великій Британії відбулися парламентські вибори. Перемогу здобули лейбористи, завершивши 14-річне правління консерваторів. Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії замість Ріші Сунака.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками.

"Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах. Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", – заявив він.

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