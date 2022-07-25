Словацька сторона не може в односторонньому порядку подарувати Україні МіГи, зазначив глава словацького Міноборони.

Словаччина готова обговорювати передачу Україні 11 багатоцільових винищувачів МіГ-29 після того, як вони будуть зняті з експлуатації, і замість них повітряний простір патрулюватимуть Польща та Чехія.

Словаччина недостатньо велика, щоб в односторонньому порядку подарувати Києву МіГи, тому необхідні союзники й пропозиції щодо заміни літаків чи надання грошей, розповів міністр оборони країни Ярослав Надь на прес-конференції з британським колегою Беном Воллесом, повідомляє Sky News.

Словацький міністр додав, що вартість кожного МіГ-29 становить близько 35 млн євро.

Надь підкреслив, що винищувачі мають зняти з експлуатації наприкінці серпня, а з початку вересня повітряний простір Словаччини патрулюватимуть союзники.

"Відразу ж, коли ми їх приземлимо (винищувачі - Ред.), і чехи й поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29...", - заявив глава Міноборони Словаччини.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії без оголошення війни вдерлися на українську територію. Окупанти також запускали по території України різні ракети, було багато жертв та постраждалих. Лише в одному Маріуполі Донецької області через ворогів загинули понад 20 тисяч осіб.

Українська влада попросила союзників допомогти закрити наше небо, в тому числі надати винищувачі.

У травні ЗМІ з'ясували, що Польща передала Україні майже всі запчастини та боєкомплект для радянських МіГ-29.

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