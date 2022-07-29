На його думку, західні партнери повинні надати підтримку зараз, а не в наступному році.

Німеччині слід найближчим часом передати Україні зброю, наявну на складах Збройних сил ФРН.

Про це заявив колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, передає DW.

На його думку, цим кроком ФРН "визнала б, що наразі її безпека захищається в Україні силами української армії".

"З моєї точки зору, все говорить про те, що західні партнери, включаючи ФРН, повинні організувати максимально можливу військову підтримку України зараз, а не в майбутньому році", - додав Ішингер.

Нагадаємо, Німеччина поставила Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Також в Україну приїхали і самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000.

Також перші три зенітні самохідні установки Gepard і кілька десятків тисяч патронів вже прибули з Німеччини в Україну.

Всього Україна отримає 30 танків Gepard з боєзапасами від бундесверу. А три реактивні системи залпового вогню Mars II і 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 вже надійшли зі складів бундесверу.

Прибуття в Україну озброєння від Німеччини підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. "РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", - повідомляв він.

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