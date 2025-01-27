У ГУР нагадують, що інформація на закритих засіданнях не може озвучуватися назагал.

Поширена у засобах масової інформації начебто цитата очільника ГУР МО України Кирила Буданова із закритого, з грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у відповідь на інформацію в ЗМІ, що нібито Буданов сказав на закритій зустрічі у парламенті України, що до літа 2025 року треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, які загрожуватимуть існуванню нашої країни.

У ГУР закликали не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, оскільки "окремі політичні діячі можуть перекручувати це у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів".

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"Поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", - зазначають в українській розвідці.

У ГУР додали, що Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, бо війна з Росією триває.

"Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - наголошують у розвідці.

Прогноз Буданова щодо війни та переговорів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в матеріалі видання "Українська правда" зазначалося, що у парламенті відбулася закрита зустріч, на яку керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ. При цьому йшлося про те, що нібито очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.

Співрозмовник видання зазначав, що спочатку досить плутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. При цьому додав,що найбільше запам'яталася відповідь Буданова, коли його хтось запитав скільки часу ще маєм, то він нібито сказав "зі своєю холодною усмішкою", що "якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України".

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