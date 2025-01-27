Маємо час до літа: Буданов в Раді зробив тривожний прогноз щодо війни і переговорів, - ЗМІ

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.
Про це йдеться у матеріалі "Української правди". За даними видання, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.
"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло", – розповів співрозмовник, який брав участь у цій зустрічі.
Перспективи мирних переговорів: актуальні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка, зокрема вони можуть обговорити війну в Україні. Західні ЗМІ пишуть, що дипломатичні кроки президента США щодо вирішення війни в Україні несуть як потенційні можливості, так і виклики. Також не відомо досі, чи буде Україна брати повноцінну участь у переговорах і як будуть враховані її інтереси.
Військовий Павло Гвозденко пояснив, що Трамп може посилити Україну до переговорів, надавши їй достатньо зброї або послабивши економічно Росію. Водночас він упевнений, що швидко зупинити війну в будь-якому разі не вдасться.
На думку президента України Володимира Зеленського, Путін не хоче завершення війни в Україні, і президент США Трамп розуміє, які виклики стоять в цій ситуації, і він "дає чіткий посил, що треба закінчувати, бо буде гірше".