Водночас Дунда вважає, що той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії, оскільки цю інформацію заборонено оприлюднювати.

Заява очільника Головного управління ровідки Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді про нібито необхідність переговорів до літа - вирвана з контексту. Про це заявив народнмй депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в етері каналі Київ24.

У матеріалі "Української правди" з'явилась інформація, нібито Буданов заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни", оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України. Видання посилалося на джерело, яке брало участь у цій розмові.

"На те є закриті комітети, щоб не витікала інформація, тим більше вирізана з контексту, не розуміючи, за яких умов це було сказано і для чого. Треба зважити, що ті посилання на Кирила Буданова - це посилання на дуже специфічну інституцію (ГУР - УНІАН). Ми не знаємо, з яких причин і з якою метою робляться заяви і використовуються ці заяви, які лунають з цієї інституції", - сказав Дунда.

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Нардеп зауважив, що засідання було закритим, тож інформація не повинна була витекти. Дунда вважає, що потрібно ініціювати розслідування, хто зробив цей витік, з якою метою і як він буде за це відповідати.

Що передувало

УП з посиланням на джерела повідомляла, що нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – розповів співрозмовник, який брав участь у цій зустрічі.

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