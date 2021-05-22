Раніше в Парижі президент Франції підняв келих під український тост "Будьмо!"

Україна у своєму офіційному акаунті в Twitter запросила президента Франції Еммануеля Макрона на келих вина у Києві.

"Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина - у моєму Києві", - йдеться у повідомленні французькою мовою.

Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021

Як повідомляє "Європейська правда", допис з'явився після появи відео, на якому Макрон під час святкування з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою. Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами "santé!". Це скорочено від "à ta santé!", що довільно можна перекласти як "Будьмо", а дослівно як тост "За здоров'я!".

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В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав - "За Україну".

Раніше неодноразово повідомлялося, що візит Макрона до України готується цього року, але терміни поки невідомі.

У квітні до Парижа їздив президент України Володимир Зеленський, який, зокрема, запросив Макрона на саміт Кримської платформи у серпні.

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Автор: Вікторія Гордієнко