Україна у своєму офіційному акаунті в Twitter запросила президента Франції Еммануеля Макрона на келих вина у Києві.
"Будьмо, пане президенте Еммануель Макрон. Наступний келих вина - у моєму Києві", - йдеться у повідомленні французькою мовою.
Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr— Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021
Як повідомляє "Європейська правда", допис з'явився після появи відео, на якому Макрон під час святкування з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою. Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами "santé!". Це скорочено від "à ta santé!", що довільно можна перекласти як "Будьмо", а дослівно як тост "За здоров'я!".
Читайте такожTwitter Макрона "заговорив" українською
В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав - "За Україну".
Раніше неодноразово повідомлялося, що візит Макрона до України готується цього року, але терміни поки невідомі.
У квітні до Парижа їздив президент України Володимир Зеленський, який, зокрема, запросив Макрона на саміт Кримської платформи у серпні.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зеленський розповів, про що говорив з Макроном та Меркель (відео)
- Меркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів України
- Захід ніколи не погодиться з новими військовими операціями в Україні - Макрон
- Президент вважає, що Франція і Німеччина послабили свої позиції стосовно Росії
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram