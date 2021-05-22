Французький президент Еммануель Макрон під час довгоочікуваного відкриття терас у Парижі підняв келих коктейлю під українське «Будьмо!».
Відео на своїй сторінці у Facebook поділилось посольство України у Франції.
Читайте такожПосли G7 привітали українців з днем вишиванки (фото, відео)Макрон завітав до одного з паризьких ресторанів, де йому налили келих коктейлю. У відповідь глава Франції сказав: «à ta santé» («За здоров’я»), в той момент хтось із натовпу викрикнув українською: «Будьмо».
Макрон відреагував з усмішкою. «За Україну», – відповів він.
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