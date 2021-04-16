Український президент у Парижі зустрінеться зі своїм колегою Еммануелем Макроном.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибули у Францію з офіційним візитом.

Читайте такожЗустріч Зеленського, Макрона і Меркель: що відомо, які питання обговорюватимутьУ Парижі, в Єлисейському палаці, вже почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч.

На порядку денному зустрічі президентів будуть питання нарощування військової присутності РФ біля кордонів України та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної й надійної судової влади.

До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Автор: Ірина Погоріла